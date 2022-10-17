Подгорица, , 21:28 — REGNUM Цены на товары и услуги личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен, в сентябре по сравнению с августом были в среднем на 1,4% выше, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat.

Инфляция Picserver.org

Уровень годовой инфляции составил 16 процентов.

«Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен в группах одежды, молока, сыра и яиц, овощей, обуви, фруктов, мяса, парикмахерских и других услуг, твердого топлива», — говорится в сообщении.

В период с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены были в среднем на 11,6 процента выше.