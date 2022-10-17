Москва, 17 октября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с начала 2022 года сократился на 41,4% в годовом выражении. Об этом сообщает 17 октября пресс-служба «Газпрома».

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Согласно приведённым данным, за период с 1 января по 15 октября объём экспорта газа в дальнее зарубежье составил 89,3 млрд кубометров, что на 63 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в сообщении «Газпрома» отмечается, что компания «поставляет газ согласно подтверждённым заявкам».

В «Газпроме» также обращают внимание, что на фоне общего снижения показателя продолжается рост объёмов экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

В компании отмечают, что поставки российского газа в Китай «регулярно идут сверх суточных контрактных количеств».