Ейск, Краснодарский край, , 21:26 — REGNUM В Ейске снята угроза распространения огня на близлежащие дома и строения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 17 октября.

Прибытие МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пожар локализован на площади 2000 кв. метров. Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменена. На месте развернут оперативный штаб», — уточнили в ведомстве.

Также ведомство располагает информацией о двух погибших в результате ЧП на улице Коммунистической. Ещё 21 человек пострадал.