Астана, 17 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. На фоне энергодефицита в странах Туркестана восстановление единого энергетического кольца может оказаться нецелесообразным. Для начала нужно наладить выработку электроэнергии. Об этом ИА REGNUM сказал политолог из КазахстанаМарат Шибутов.

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Эксперт отметил, что у Казахстана сейчас «наблюдается небольшой энергодефицит, из которого нужно выходить».

«Я не уверен, что сейчас восстановление энергокольца в Туркестане целесообразно и экономически выгодно. И, самое главное, хватит ли у нас мощностей. Напомню, что прежняя схема выглядела так: зимой Казахстан экспортировал электроэнергию в Киргизию и Таджикистан, а летом получал. У нас может просто не хватить электроэнергии зимой. На этом фоне проект CASA-1000 выглядит еще более нереальным, чем когда-либо», — сказал он.

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Эксперт затронул вопрос строительства АЭС в Казахстане. По его словам, Астана выберет партнера для строительства в 2023 году.