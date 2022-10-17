Вашингтон, 17 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 26 октября проведет встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали совместное обязательство противостоять созданию ядерного оружия Ираном.

В рамках соглашения США пообещали «использовать все имеющиеся в распоряжении властей США силы и средства», чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. При этом Лапид подчеркнул, что, по его мнению, развитие ядерной программы Ирана удастся сдерживать только угрозами применения против него силы.

Отметим, что соглашение между США и Израилем также подразумевает совместную разработку лазерного оружия ради повышения безопасности.