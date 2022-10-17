Ханты-Мансийск, , 21:22 — REGNUM Общественники Югры оценят быт и организацию подготовки мобилизованных в военной части в Елани Свердловской области. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО 17 октября.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представители нескольких общественных организаций встретятся с руководством части и мобилизованными на месте, обсудят актуальные вопросы, касающиеся достаточности мер поддержки, обеспечения, организации необходимых условий.

По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой общественникам предстоит проанализировать реальные условия в центрах, рассмотреть эффективность региональных решений по выплате материальной помощи, формированию рюкзака мобилизованного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12–13 октября из Югры 90 добровольцев выехали на учебные полигоны.

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