Рим, 17 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Лидеры правых партий Италии Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони провели 17 октября рабочую встречу, передают национальные СМИ.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Обсуждалось формирование правительства страны.

Политики заявили, что после завершения консультаций на встречу с президентом страны отправятся все лидеры правых партий. Эти слова были призваны опровергнуть наличие разногласий внутри правой коалиции.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.