Мелони и Берлускони пойдут к президенту Италии вместе
Рим, 17 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Лидеры правых партий Италии Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони провели 17 октября рабочую встречу, передают национальные СМИ.
Обсуждалось формирование правительства страны.
Политики заявили, что после завершения консультаций на встречу с президентом страны отправятся все лидеры правых партий. Эти слова были призваны опровергнуть наличие разногласий внутри правой коалиции.
Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.