Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место чрезвычайной ситуации в Ейске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 17 октября.

Телеграм-канал МЧС России Глава МСЧ Александр Куренков

На месте пожара в многоквартирном жилом доме на улице Коммунистической продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, а также другие экстренные службы. Пожар был локализован на площади 2000 кв. метров.

В готовность приведена авиация МЧС России для транспортировки пострадавших.