Нижний Новгород, 17 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде разработали прозрачный и сверхпрочный материал для нужд российской авиации и космонавтики. Об этом сообщили в Нижегородском госуниверситете имени Лобачевского.

Наталья Филатова Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского

Разработкой нового «космического» материала, не имеющего аналогов в российской промышленности, занимались учёные химического факультета ННГУ совместно с коллегами Института химии высокочистых веществ и Института прикладной физики Российской академии наук.

По словам завлабораторией оптических керамических материалов Дмитрия Пермина, прозрачность в инфракрасном диапазоне и высокая прочность композита оксидов магния и иттрия открывает новые возможности для производства авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках.

«Для получения прозрачной в инфракрасном спектре композитной керамики мы впервые использовали метод микроволнового спекания. Технология обеспечивает ультрабыстрый нагрев со скоростью более 100 градусов в минуту, а отсутствие нагревательных элементов позволяет получать чистые материалы и варьировать атмосферу спекания», — пояснил автор исследования.

По словам нижегородских учёных, преимущества сверхвысокочастотного нагрева позволят масштабировать технологию производства при получении крупногабаритных изделий.

«Сложность получения ИК-прозрачных композитов связана с особенностями их микроструктуры. Зёрна, из которых состоит композит, должны быть в 10 — 20 раз меньше длины волны инфракрасного излучения. Нужное соотношение учёные получили на высокотехнологичных СВЧ-генераторах Института прикладной физики РАН», — подытожил Пермин.