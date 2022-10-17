Рим, 17 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Власти Италии продолжают рассматривать варианты поправок в пенсионную реформу, которые вступят в силу с 2023 года, передают 17 октября национальные СМИ.

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Основной вариант — введение «правила 41» (минимальное количество лет трудового стажа, необходимого для получения пенсии).

Вместе с тем лидер «Братьев Италии», будущий премьер страны Джорджа Мелони предложила дать возможность выходить на пенсию раньше (с 58−59 лет), но получать на 30% меньше.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).