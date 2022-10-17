Вашингтон, 17 октября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Белый дом назвал антисемитскими недавние комментарии экс-президента США Дональда Трампа о том, что американские евреи недостаточно высоко оценили его политику в отношении Израиля, сообщает 17 октября Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Жан-Пьер прокомментировала пост Трампа в социальной сети Truth Social, в котором он заявил, что проживающие в Штатах евреи должны «взять себя в руки» и начать проявлять любовь к Израилю, пока «не стало слишком поздно!».

Трамп также пожаловался на то, что «ни один президент» не сделал для Израиля больше, чем он, но даже христианские евангелисты «гораздо больше ценят это, чем люди еврейской веры, особенно живущие в США».

Отметим, что Трамп и раньше поднимал данную проблему. Так, в прошлом году в одном из интервью ортодоксальному еврейскому журналу он сказал: «Евреи, живущие в Соединенных Штатах, недостаточно любят Израиль».