Москва, 17 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Режиссёр Юрий Грымов заявил, что разочаровался в отечественном кинематографе. Интервью с ним было опубликовано 17 октября на сайте интернет-издания «Газета.ru».

Natalya Raevskaya Юрий Грымов

В беседе с журналистами худрук театра «Модерн» пояснил, что из российского кино ушло понятие автора, из-за чего зрители сегодня не торопятся посещать кинотеатры. «В театре же остался зритель, спектакли «Модерна» собирают аншлаги», — сказал Грымов, добавив, что театр остался тем пространством, которого не коснулась экспансия культуры США.

Он также обратил внимание, что сегодня студенты ВГИКа считают отечественный кинематограф плохим. Из-за того, что им это внушили, они мечтают работать в Голливуде. Грымов выразил недоумение по поводу утверждений о том, что в России должны снимать так же, как в США. «Почему китайцы, корейцы или японцы снимают в своем аутентичном стиле, а мы должны учиться у США? Вот поэтому кинематограф и разрушен», — подытожил Грымов.

Напомним, Юрий Грымов ранее выступил в качестве режиссёра фильмов «Му-му», «Коллекционер», «Чужие», «На ощупь» и других, всего он снял девять картин. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России по состоянию на август 2022 года было закрыто 41% из 5,7 тыс. кинозалов.