Москва, , 21:11 — REGNUM Обмен пленными с киевской стороной состоялся 17 октября. Удалось сделать важный шаг, написала 17 октября уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.

Татьяна Москалькова Corrupcia.net

Отметив, что в результате обмена в Россию вернулись 110 граждан, в том числе 72 моряка, удерживавшиеся киевским режимом, Москалькова сообщила, что впервые встретились с киевским коллегой Дмитрием Лубинцом.

С ним она обсудила проделанную работу, представители Москвы и Киева «договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести».

Татьяна Москалькова «Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран».

Она добавила, что «с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека».

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