Глава Кубани показал кадры с места пожара в Ейске
Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Кадры с места крупного пожара в Ейске опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Пожар
На кадрах открытого огня не видно. Спасатели продолжают проливку многоквартирного дома. Ранее глава Кубани объявил о том, что пожар локализован.
ИА REGNUM сообщало, что три человека погибли, ещё десять человек, включая троих детей, пострадали.