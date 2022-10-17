Лондон, 17 октября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Восстановление 25-летнего нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии по футболу Ришарлисона займет не более двух недель. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба «шпор».

«Тоттенхэм Хотспур»

Напомним, что Ришарлисон получил повреждение левой икроножной мышцы бедра 15 октября в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 с «Эвертоном» (2:0). В текущем сезоне бразильский нападающий принял участие в 13-ти матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Тоттенхэм» Ришарлисон выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Эвертона» за 58 миллионов евро. Действующее соглашение бразильца со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2027 года.