Киев, 17 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области вечером 17 октября объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Октябрь 2022

«Воздушная тревога в Киевской области. Просим всех срочно проследовать в укрытие», — указано в сообщении.

Кроме того, СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области.

Также СМИ предупреждают о работе ПВО на территории Киевской области.

По утверждению военных киевского режима, они считают высоко вероятными новые удары беспилотников «Герань-2».