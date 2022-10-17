Москва, 17 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. У стран Туркестанского региона интересное отношение к СССР — негативное, если не сказать ненавистное. Об этом 17 октября написал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДНДмитрий Егорченков в своём телеграм-канале «Метаскифы Егорченков».

Шухрат Саъдиев Нурекская ГЭС. Таджикистан

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Комментируязаявление президентаЭмомали Рахмона о том, что в Таджикистане хотят, чтобы Россия «не относилась к странам Центральной Азии как к продолжению Советского Союза», эксперт отметил, что власти туркестанских республик «про многое забывают».

В качестве примера Егорченков привёл тот факт, что в Таджикистане за время его нахождения в составе СССР была создана мощная индустрия, включая машиностроение, цветную металлургию, химическую промышленность и целый ряд других производственных отраслей.

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Также политолог напомнил, что в Таджикской ССР были построены несколько гидроэлектростанций, алюминиевый завод и другие крупные предприятия.

«К 1990-му году союзные инвестиции в республику составляли в современных ценах не менее $150 млрд (9 трлн 458,4 млрд рублей). Что создано в Таджикистане за годы независимости? Ничего сопоставимого с производственными объектами советского периода», — констатировал глава института.

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