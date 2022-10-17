Красногорск, 17 октября 2022, 21:06 — REGNUM Медицинские организации Подмосковья получили современное оборудование для лабораторной диагностики. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«С начала года мы поставили в подмосковные медорганизации 54 единицы лабораторной техники на общую сумму почти 162 млн рублей. Оборудование уже введено в работу», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что закупка новых аппаратов была произведена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».