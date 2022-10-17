Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В результате пожара в многоквартирном доме на улице Коммунистической в Ейске погибли три человека. Об этом в своём телеграм-канале 17 октября сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

LoggaWiggler Пожар

«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые — семеро взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трёх погибших», — уточнила она.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в жилом доме вспыхнул вечером 17 октября после падения военного самолёта Су-34.