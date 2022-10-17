Белград, 17 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза на Западных Балканах Мирослав Лайчак 17 октября провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Gugganij Мирослав Лайчак

На своей странице в социальной сети представитель ЕС рассказал, что темой встречи стали проблемы энергетики и требование албанских властей в Приштине о перерегистрации автомобилей, зарегистрированных властями Сербии в провинции Косово и Метохия.

«В Белграде сегодня продолжил свою открытую и серьезную дискуссию с президентом Сербии Александром Вучичем о пути к нормализации отношений», — заявил дипломат.

Мирослав Лайчак «Энергетика и номера были ключевыми проблемами повестки встречи, поскольку они требуют срочного решения».

Лайчак также провел встречу с главой канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Петаром Петковичем.

Президент Сербии подчеркнул, что настаивает на полном соблюдении Косово всех достигнутых в ходе диалога соглашений, в том числе положения о необходимости создания Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями в Косово.

За период с 1 сентября по 5 октября лишь восемь автомобилей с сербскими номерами Космета в Косово прошли перерегистрацию из приблизительно десяти тысяч. После 31 октября регистрация этих автомобилей будет аннулирована, что повлечет за собой их конфискацию.