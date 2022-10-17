Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. На Ямале осуждён владелец кафе «Бургер Хаус», допустивший по неосторожности отравление 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Телеграм-канал Mash Бургер «Гаудамор» (Goudomor)

В суде установлено, что в результате нарушений санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и продаже продукции в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги 36 человек получили отравление различной степени тяжести.

Владелец кафе признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»). Подсудимый выразил раскаяние и признал свою вину. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев. В пользу пострадавших детей суд назначил компенсацию на общую сумму 150 тыс. рублей.