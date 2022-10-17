Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Оперативный штаб Краснодарского края уточнил число жильцов многоквартирного дома на улице Коммунистической в Ейске, где вечером 17 октября вспыхнул пожар.

Mchs.gov.ru Пожар

По предварительной информации, в пострадавшем дома проживает 600 человек.

ИА REGNUM напоминает, что два человека погибли, 16 взрослых и трое детей пострадали. Состояние четверых человек оценивается как тяжёлое.