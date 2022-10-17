Таллин, , 20:52 — REGNUM Призывы оппозиционных партий Эстонии к своим избирателям выйти на улицы с протестами против высоких цен и произвола правящих партий не находят горячего отклика по простой причине — народ Эстонии перестал доверять политикам.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальных сетях.

«Причина, по которым люди не стремятся поддержать протесты со стороны парламентских партий, на мой взгляд, проста: все эти партии уже побывали у власти, однако уровень жизни населения в это время только снижался, а цены росли», — признает он.

Чаплыгин обеспокоен тем, что эстонский народ перестал доверять политикам, от которых сегодня зависит экономическое и социальное благополучие страны. И делает вывод: «На самом деле, кризисов сегодня в Эстонии два. Первый — экономический, о котором говорят больше всего. Но есть и второй: кризис доверия к власти, идет ли речь о правительстве или оппозиции в Рийгикогу. Люди не верят ни тем, ни другим».

В стране, где русскоязычную часть населения пытаются выкинуть из нормальной общественной жизни, невозможно построить благополучное общество, добавил он: «Для успешного развития экономики нужен мир, а политики у нас фактически воюют с собственным народом».

«Политическая система Эстонии, как выясняется, не способна справиться с кризисами: общество расколото, экономика буксует, уровень жизни населения падает с каждым днем. Похоже, косметическим ремонтом уже не обойтись. Нужны капитальные преобразования», — так Александр Чаплыгин завершил свой комментарий.