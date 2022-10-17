17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 22:44 — REGNUM Группа будущих бойцов специальной военной операции уехала на боевую подготовку из Изобильненского и Труновского городских округов Ставропольского края. Это уже шестая отправка вместе с офицерами. Перед отправлением все мужчины прошли медкомиссию, врачи проверили здоровье каждого мобилизованного и добровольца. На данный момент готовых отправиться в зону СВО еще около 90 человек, которые уже прошли медкомиссию.

Дом культуры, где прошёл сбор мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные граждане и их семьи собрались у Дома культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

«Никто, кроме нас!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные на службу Родине мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

Мать провожает сына Александр Погожев © ИА REGNUM

Прохождение медкомиссии Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинский осмотр Александр Погожев © ИА REGNUM Отделение по работе с призванными гражданами и членами их семей Александр Погожев © ИА REGNUM

Защитник Родины Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы готовим для мужчин необходимые вещи, начиная от прицелов, дальномеров и квадрокоптеров, и заканчивая индивидуальными вещами, такими как лекарства, продукты питания необходимые для повышения иммунитета. Через 4 дня ребята смогут сориентироваться по таким личным просьбам, а пока мы собираем для них все необходимое. Это не разовая акция, мы контактируем в постоянном режиме, при необходимости подвозим все, что нужно. Слава Богу все предприятия откликаются, у нас создан спецсчет, дали возможность использовать средства бюджета. С деньгами проблем нет совсем. Мы так же решаем личные домашние и семейные заботы ребят. Один парень не успел крышу перекрыть и обратился с этой проблемой к нам. Мы взялись закончить работу», — говорит глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов.

Владимир Ильич Козлов, глава Изобильненского городского округа Александр Погожев © ИА REGNUM

Министерство труда начало перечисление средств в размере 50 тысяч рублей на счета мобилизованных. Так как с первой выплатой возникла проблема, мобилизованным предлагают самостоятельно предоставить счета в управление труда и социальной защиты населения лично или по электронной почте.

Елена Глушонкова, начальник управления труда и социальной защиты населения Изобильного Александр Погожев © ИА REGNUM

Обратившись к приставам, мобилизованный может приостановить исполнение судебного решения по взысканию долга. Деньги, которые военнослужащие будут получать на личные счета, вообще не подлежат взысканию и гарантированно сохраняются на банковском счете, которым может воспользоваться только владелец.

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Последние приготовления Александр Погожев © ИА REGNUM

Вещи мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Аптечка Александр Погожев © ИА REGNUM Последние приготовления Александр Погожев © ИА REGNUM

Вещи мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

В торжественной обстановке мужчинам раздали сумки с необходимыми вещами и лекарствами, дали возможность побыть перед отправлением с близкими, со сцены военком сказал напутственные слова.

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание со слезами на глазах Александр Погожев © ИА REGNUM

Проводить мобилизованных пришли сотни людей Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные для защиты Родины мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

Последние напутствия от военкома Изобильненского военкомата полковника Зураби Сергеевича Джгаркава Александр Погожев © ИА REGNUM

Родные и друзья мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

«С 1941 года не было мобилизации, мы и не рассчитывали, что всё будет четко и гладко. Оказалось всё действительно затянуто, но это из-за того, что еще раз проверяли здоровье и на сегодняшний день некоторым перенесли дату отправки. Так что они к нам присоединятся на неделю позже», — говорит один из мобилизованных мужчин.

«Нужна новая прививка от фашизма, так что «санитары» выезжают!» — говорит другой из мужчин.

«Своих не бросаем» Александр Погожев © ИА REGNUM

Три пары братьев, которые не захотели расставаться и идут служить вместе Александр Погожев © ИА REGNUM

Проводить мобилизованных пришли сотни людей Александр Погожев © ИА REGNUM

Юнармеец Александр Погожев © ИА REGNUM

В целом настрой у ребят боевой, в глазах читается решительность и спокойствие. Всех провожают семьи, друзья. Никто не скрывает слез и волнения. Самый тяжелый момент, когда мужчины садятся в автобусы, всем хочется побыть вместе хотя бы несколько, но важных в жизни секунд.

Мобилизованные для защиты Родины мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные для защиты Родины мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

Прощание с родными Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть Александр Погожев © ИА REGNUM Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть Александр Погожев © ИА REGNUM