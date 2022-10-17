Бирмингем, Великобритания, , 20:51 — REGNUM Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и лондонского «Тоттенхэма» Маурицио Почеттино может возглавить «Астон Виллу» из Бирмингема. Об этом 17 октября сообщает издание The Telegraph.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

По информации источника, руководство «Астон Виллы» планирует отправить в отставку нынешнего главного тренера основной команды Стивена Джеррарда из-за неудачных результатов клуба на старте сезона.

После десяти стартовых туров Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Астон Вилла» с двумя победами и девятью набранными очками занимает 16-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. От зоны вылета команду из Бирмингема отделяет одно очко.