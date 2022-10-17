Махачкала, 20 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Силовики задержали в Дагестане 48-летнюю пособницу главаря «кизилюртовской» диверсионно-террористической группы Олега Шаляпина, обезглавившего 10 лет назад полковника МВД, сообщил 20 апреля Telegram-канал Shot.

МВД РФ Олег Шаляпин, обезглавивший 10 лет назад полковника МВД

По информации журналистов, женщина поставляла Шаляпину продукты, когда его банда орудовала в Кизилюртовском районе в 2014 и 2015 годах. Её обвинили в участии в незаконном вооружённом формировании, за это женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В июле 2014 года террористы банды Шаляпина ворвались в Кизилюрте в дом полковника МВД Айтемира Салимгереева. Они пытали его, а потом обезглавили. В феврале 2015 года засевшую в блиндаже банду, в том числе главаря, ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Кизилюртовском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали трёх человек, готовивших террористические акты. В ходе операции силовики и мирные граждане не пострадали. У задержанных обнаружили оружие и самодельное взрывное устройство.

30 марта в Ставропольском крае задержали готовивших теракт мигрантов. Они планировали устроить взрыв в месте, где собирается много людей. В квартире, где задержали злоумышленников, обнаружили компоненты взрывного устройства.