18 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Олег Айрапетов, , 10:17 — REGNUM В Первой мировой войне Османская империя потерпела поражение. 14 октября 1918 года, осознав последствия разгрома армии, младотурецкое правительство обратилось через испанского посла к президенту Вильсону с предложением начать мирные переговоры. 30 октября 1918 года представители Османской империи вынуждены были подписать перемирие на борту английского линкора HMS Agamemnon, стоявшего в бухте Мудрос на острове Лемнос. С 12:00 31 октября военные действия прекращались, турецкое правительство обязалось демобилизовать армию, передать военные корабли союзникам, вывести войска из Киликии, Сирии, Йемена, Месопотамии, передать стратегически важные туннели в районе горного хребта Тавр союзникам. Страны Антанты получили также право на оккупацию ряда территорий, включая армянские вилайеты и т.п. За перемирием, которое больше походило на капитуляцию, последовал распад и расчленение Турции. Члены младотурецкого правительства бежали в Германию.

И. Айвазовский. «Мечеть Топхане» (мечеть Нусратие в Топхане) 1894г.

«Долгие годы мировой войны, — вспоминал первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, — утомили и разорили турецкий народ. Те же, кто вовлек его в войну и явились виновниками разорения страны, скрылись, заботясь лишь о своей собственной жизни. Сам , этот выродок, порочащий трон султана и халифа, занят был лишь тем, чтобы спасти ценой хотя бы самых низких средств свою персону и трон, единственный предмет его забот».

Страна воевала с небольшими перерывами начиная с 1911 года и была страшно разорена. Финансовые, человеческие и территориальные потери были колоссальными.

Османская империя была разделена на зоны оккупации, во главе оккупационных сил Антанты был поставлен британский генерал Джордж Милн, верховным комиссаром также стал британец — адмирал Сомерсет Калтроп. Оккупация Константинополя и района Проливов открыла для флота союзников Черное море и возможность активного вмешательства в Гражданскую войну на юге России. Что касается Турции, то худшее для нее было впереди. Греция, оказавшись после победы в Мировой войне в стане победителей, решила воспользоваться этим обстоятельством. На кону стоял вопрос о возрождении Византии. Перед началом военных действий премьер-министр Элефтериос Венизелос обратился к герою Балканских войн полковнику Иоаннису Метаксе за консультацией.

Элефтериос Венизелос Библиотека Конгресса США

Тот дал ответ — Греция не готова к войне и без активной и масштабной поддержки союзников в Анатолии не может рассчитывать на успех. Тем не менее противник казался таким ослабленным, а цель, о которой мечтали многие поколения греков, — такой близкой… Афины все же решили выступить, тем более, что в марте 1919 года в Аттелии (совр. Анталия) высадился итальянский десант.

Греческий флот фактически находился под контролем британской военно-морской миссии, энергичную поддержку Греции оказывала Франция, желавшая получить в её лице противовес в восточном Средиземноморье Италии. Укрепление итальянского флота и постоянное соперничество с Римом в Северной Африке и на Балканах — всё это вызывало опасения в Париже. С 1921 года стали рассматриваться во Франции в качестве потенциального противника наравне с германским флотом. Надежду на поддержку союзников создавали и хвалебные отзывы французской прессы о достоинствах греческой армии, и её участие в интервенции на юге России. В разное время с января по июнь 1919 года греческий экспедиционный корпус занимал позиции в Николаеве, Херсоне, Одессе, Березовке, Перекопе и Севастополе — его общая численность составляла 23 351 чел. Это вовсе не было увеселительной прогулкой. За 6 месяцев общие потери интервентов — убитыми, ранеными и пропавшими без вести — составили 58 офицеров и 1007 рядовых и унтер-офицеров. Греки начали выводить свои войска из России уже в марте, но находились там вплоть по июнь 1919 года, когда завершилась переброска экспедиционных сил в Малую Азию.

15 мая 1919 года греческие войска высадились в Смирне. В гавани их ждали тысячи местных греков. Они торжествовали. Войска благословлял митрополит Хризостом. Начались расправы над турецким населением. Война сразу же стала приобретать форму межэтнического конфликта. Греки постепенно наращивали свои силы на занятых территориях. Десанты осуществлялись при поддержке или прямом участии со стороны британского флота. В феврале 1920 года в Малой Азии действовало уже 6 греческих дивизий. 9 июня они перешли в наступление. Высадившиеся греческие войска терроризировали турецкое население, что сразу же усложнило положение. Началось партизанское движение. Действия греков в Смирне, по словам Фрунзе, вызывали «особое озлобление среди турецких националистов».

23 июля 1919 года в Эрзеруме был собран конгресс турецких националистов, на котором выступил генерал Мустафа Кемаль-паша (с 1934 г. — Ататюрк), один из лучших высших командиров османской армии в прошедшую войну. Он сформулировал курс на национальную революцию, выступил за сохранение национальных границ и категорически против превращения Турции в подмандатную территорию. 28 января 1920 года созванный в Константинополе парламент неожиданно для султана Мехмеда и его покровителей принял Национальный обет. Его положения стали основой нового турецкого национализма: разделение арабов и «оттоманов» по этническим границам на основе свободного голосования (Ст. 1), возвращение Турции Карского, Ардаганского и Батумского пашалыков, население которых «со дня своего освобождения торжественным голосованием подтвердило свою волю возвратиться в лоно матери-родины» (в крайнем случае допускалось повторное голосование на данных территориях, Ст. 2), плебисцит в Западной Фракии (Ст. 3), безопасность Константинополя (Ст. 4), права меньшинств будут гарантированы также, как и в других странах (Ст. 5), отказ от капитуляций (Ст. 6).

Мустафа Кемаль Ататюрк Commons. wikimedia.org

В ответ на это в марте 1920 года союзники ввели войска в турецкую столицу и установили там военное положение. Парламент был разогнан. 23 апреля в Анкаре было созвано Великое Национальное собрание Турции, которое избрало своим председателем Мустафу Кемаль-пашу. Накануне генерал призвал войска и власти подчиняться только власти этого Собрания. 2 мая в противовес султанскому правительству в Анкаре было создано новое революционное правительство, которое поначалу не выдвигало антимонархических лозунгов. Его и возглавил Мустафа Кемаль-паша. Султанское правительство, в это время остававшееся легитимным, находилось в столице под контролем Антанты, а точнее — Великобритании. Оно не признало ВНСТ и вынесло смертный приговор Мустафе Кемалю. Первым внешнеполитическим актом генерала было обращение к председателю Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленину с предложением взаимного признания и установления дипломатических отношений. Турецкую делегацию в Москву возглавил глава МИД анкарского правительства Бекир Сами-бей.

В Москве надеялись, что восстановление Турции на Проливах приведет к их закрытию для флотов Антанты и будет способствовать улучшению положения РСФСР на Черном море. Кроме того, на кемалистское националистическое движение возлагались определенные надежды как на таран англо-французской колониальной системы на Ближнем Востоке. Революция на Востоке могла способствовать революции на Западе, на которую советское руководство возлагало немалые надежды. На Втором Конгрессе Коминтерна Ленин обратил особое внимание на проблему зависимых стран и народов:

«Миллиард с четвертью угнетенных колоний; стран, которые делят заживо, как Персия, Турция, Китай; стран, которые побеждены и брошены в положение колоний».

Решение Конгресса содержало следующее положение:

«Уничтожение колониального владычества вместе с пролетарской революцией в метрополиях свергнет капиталистическую систему в Европе».

Коммунистические партии всех стран получили призыв оказать всемерную помощь «революционному движению в зависимых или неравноправных нациях (например, в Ирландии, среди негров Америки и т.п.) и в колониях».

Председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ленин (четвертый слева) беседует с делегатами II конгресса Коминтерна Российский государственный архив социально-политической истории

Ближний Восток и Малая Азия представляли собой вполне очевидное поле боя революционного движения с западным империализмом. Еще 31 января 1916 года Англия и Франция заключили соглашение относительно раздела владений Оттоманской империи после победы над ней. Его подписали Марк Сайкс и Франсуа Пико. Англичанам и французам пришлось потратить немало сил для установления контроля над этими территориями на Ближнем Востоке.

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