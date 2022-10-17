Москва, , 20:45 — REGNUM Клин на новую песню исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) «Вызов» набрал в YouTube-более 1 млн просмотров. Информация была опубликована 17 октября на сайте платформы.

SHAMAN Okras

За три дня с момента публикации (14 октября 2022 года) видео певца также набрало около 71 тыс. лайков и более 12 тыс. комментариев. Ранее SHAMAN сообщил, что песня «Вызов» — его первая работа в качестве автора композиции для телевидения.

Напомним, песню «Вызов» SHAMAN написал специально для одноимённого шоу «ТНТ». Его премьера состоялась в эфире телеканала 15 октября 2022-го.

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