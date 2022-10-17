Ейск, Краснодарский край, 17 октября 2022, 20:44 — REGNUM Оперативный штаб Краснодарского края 17 октября сообщает о жертвах и пострадавших в результате падения военного самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.
По последним данным Ейской районной больницы, два челвоека погибли, 19 — пострадали. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии, трое детей в возрасте от восьми до десяти лет — в состоянии лёгкой степени тяжести.
ИА REGNUM сообщало, что пожар в доме на улице Коммунистической локализован.