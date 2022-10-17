Москва, 17 октября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Неравнодушные люди помогают всем, чем могут: от вязанных носков до новых машин

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

В Татарии работает благотворительная организация «Вместе к победе». Волонтеры собирают гуманитарную помощь для семей, пострадавших от боевых действий в Донбассе, а также помогают участникам спецоперации. Они открыли 25 пунктов сбора гуманитарной помощи в республике, куда люди могут принести все необходимое: продукты, одежду, медикаменты и прочее, пишет сетевое издания ФедералПресс.

11 октября на горячую линию организации позвонил пенсионер Александр Коновалов и сказал, что хочет отправить бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» немного меда. Трудность заключалась в том, что его пасека находилась в Альметьевском районе, а сам привезти посылку он не сможет. Фонд решил забрать груз сам.

Волонтер Динар Ахметзянов отправился к пенсионеру в село Добромыш. Когда он приехал туда, то масштабы посылки его сразили. Хозяин пасеки приготовил 137 килограммов цветочного и горчичного меда. Аккуратно подписанные и разложенные по ящикам банки ждали своей отправки.

Александр Коновалов рассказал, что пчеловодство — это его любимое хобби, которое стало дополнительным заработком. Он посоветовал пить бойцам мед по утрам для бодрости и согрева, и передал его в качестве благотворительной. В ближайшее время он намерен передать в благотворительную организацию еще не менее 100 килограммов меда.

Сергей Пигалев из Нижнего Новгорода долго думал, как он может помочь солдатам на передовой. Не знал, куда обратиться, и что же им будет полезно. Мужчина решил поддержать солдат тем, в чем он хорошо разбирается — автомобилем. Долгие годы он трудился на автозаводе и сейчас на собственные деньги купил новую «Ниву», хочет лично передать ее бойцам.

С такой инициативой Сергей Пигалев обратился в нижегородский «Народный фронт». Общественная организация поддержала Сергея, и в следующую пятницу вместе с волонтерами он отправится в Донбасс, чтобы передать свой подарок военнослужащим.

Сергей Пигалев уверен, что без поддержки сейчас никак нельзя. Мужчина считает, что действовать нужно всем вместе.

«На Руси в тяжелые времена всегда пускали шапку по кругу. Один человек ничего не сделает, а все вместе многое можем сделать. Если кто-то принесет бинокль, кто-то машину, кто-то еще что-то. Только так!» — рассказал он журналистам.

Женщины тоже стремятся помочь бойцам, как могут. Мобилизация и спецоперация начала объединять мастериц по всем регионам. Вместе они хотят поделиться теплом, которое создали своими руками.

Жительницы сел Старое и Новое Суркино Альметьевского района решили вязать теплые носки и отправлять их на передовую. Большинство из женщин — дети войны. К делу подходят ответственно и даже пряжу делают сами из овечьей шерсти: очищают ее, чешут, а позже плетут тонкие нити. Селянки говорят, что такой поддержкой хотят поднять солдатам дух.

В башкирском Ишимбае мамы особенных детей вместе шьют для солдат теплую флисовую одежду. У них было небольшое сообщество, всегда общались и поддерживали друг друга. А когда одной из них захотелось помочь бойцам, то к ней присоединились и другие мамы.

Мастерица Эльвира рассказывает, что и раньше думала над тем, как может помочь мужчинам на передовой, поэтому с радостью приняла предложение и начала работу.

«Именно из флиса нам необходимо шить эти шапки. Потому что если это будет хлопчатобумажный материал, то он впитывает влагу и задерживает в себе, а флис — отводит эту влагу и испаряет. Мы хотим помочь, облегчить ребятам жизнь, чтобы они вернулись живыми и невредимыми», — поделилась Эльвира.

Ирина Федяева из Уфы тоже занимается рукоделием, у нее есть свой небольшой магазин, в котором она продает пряжу. Женщина рассказывает, что шерстяные носки не только отлично греют, но и полезны при активных нагрузках, а также раненым после потери крови — колкостью они улучшают микроциркуляцию крови. У нее получилось организовать целую всероссийскую акцию «Носки солдату».

Мастерицы со всей страны связали и отправили больше тысячи пар носков. С наступлением холодов работы у женщин прибавилось — теперь вяжут еще и шапки, балаклавы, варежки. А недавно к ним присоединились и швеи — изготавливают подшлемники для вертолетчиков. Готовые изделия солдатам мастерицы передают через авторов телеграм-канала «Орда». На каждое изделие женщины крепят бирочку с размером. Бирка выглядит как детский рисунок с небольшой надписью: «Береги себя! Тебя ждут дома!»