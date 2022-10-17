Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Видео возгорания самолёта ВКС РФ при взлёте в Ейске опубликовали 17 октября телеграм-каналы. Записи сделаны камерами видеонаблюдения.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

На одной из видеозаписей видно, как самолёт после вспышки резко теряет высоту и скрывается за домами.

На видео, сделанном с другого ракурса, также виден момент возгорания, потеря самолётом высоты, а затем — клубы чёрного дыма после падения на жилой квартал.

Также в интернете опубликовано множество видеозаписей пожара, который начался в жилом доме после падения Су-34.