Москва, , 20:42 — REGNUM Популярный блогер Айза-Лилуна Ай (ранее Айза Долматова) примет участие в съемках реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает издание StarHit.

Айза Долматова Цитата из интервью для шоу «Осторожно: Собчак»

Участниками проекта станут 18 человек, среди которых: певец Давид Манукян, блогер Серафим Сашлеев, певица Ольга Бузова и другие. Ведущей реалити-шоу выступит Ляйсан Утяшева. Точная дата выхода передачи пока что не раскрывается.

Напомним, реалити-шоу «Наследники и самозванцы» основано на известной игре «Мафия», участники поборятся за наследство таинственного миллионера. Съёмки проекта проходят в Подмосковье.

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