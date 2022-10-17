Москва, 17 октября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Популярный блогер Айза-Лилуна Ай (ранее Айза Долматова) примет участие в съемках реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает издание StarHit.

Цитата из интервью для шоу «Осторожно: Собчак» Айза Долматова

Участниками проекта станут 18 человек, среди которых: певец Давид Манукян, блогер Серафим Сашлеев, певица Ольга Бузова и другие. Ведущей реалити-шоу выступит Ляйсан Утяшева. Точная дата выхода передачи пока что не раскрывается.

Напомним, реалити-шоу «Наследники и самозванцы» основано на известной игре «Мафия», участники поборятся за наследство таинственного миллионера. Съёмки проекта проходят в Подмосковье.