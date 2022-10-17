Москва, , 22:18 — REGNUM На острове Кильдин в Баренцевом море экологический взвод Северного флота завершил очистку от металлического мусора. В 2022 году было собрано более 300 тонн металлолома, сообщили 17 октября в пресс-службе Минобороны России.

Залежи металлолома Archives.gov

Отмечается, что за последние три года на острове Кильдин собрано более 960 тонн металлолома, среди которых: списанная гусеничная и колёсная техника, трубы, бочки, километры проволоки, а также фрагменты старой металлической аэродромной полосы.

Собранный на территории острова лом свозился из разных точек и складировался в определённом месте на восточном побережье Кильдина, удобном для подхода к берегу большого десантного корабля «Александр Отраковский». Кроме того, в настоящее время осуществляется доставка собранного металлолома на материк при помощи судна «Александр Отраковский», который уже совершил несколько рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, более трёх тысяч человек из 36 муниципальных образований Красноярского края приняли участие в уборке берегов водоёмов региона от мусора. За сентябрь было собрано 797,5 кубометров мусора, а общая протяжённость очищенной береговой линии составила около 170 км.

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