Москва, , 20:42 — REGNUM Сбои в работе мессенджера Telegram отмечены в России 17 октября, сообщает аккаунт детектора сбоев Brand Analytics, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению Brand Analytics, к 20:00 мск были выявлены многочисленные случаи сбоев. В частности, 50% жалоб содержали сообщения о том, что мессенджер перестал работать, 26% отметили трудности при отправке сообщений, 19% столкнулись с проблемами с получением сообщений.

По некоторым данным, приложение Telegram замедлило загрузку медиа-файлов и отправку сообщений.

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