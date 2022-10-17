Челябинск, 17 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Челябинская область в 2022 году получит дополнительные деньги ля переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства поступят из резервного фонда правительства России. Их объём составит 182 662,4 тыс. рублей.

Как отмечает глава южноуральского минстроя Юлий Элбакидзе, в Челябинской области переселение граждан из аварийного жилья идёт со значительным опережением. К 1 октября здесь переселили уже 8,86 тыс. человек и расселили 137,54 тыс. кв метров жилья, признанного ранее аварийным.

Всего в Челябинской области до конца 2023 года планируется расселить 199,24 тыс. кв. метров авариек и улучшить жилищные условия 12,72 тыс. человек, добавили в региональном правительстве.