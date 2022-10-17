Тюмень, 17 октября 2022, 20:28 — REGNUM Тюменские предприниматели с незакрытыми госконтрактами могут получить отсрочку от мобилизации. Об этом заявил 17 октября военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Министерство обороны Российской Федерации

«Есть случаи, когда есть государственные контракты, с правительством Тюменской области, есть незаконченные контракты. Предоставляются отсрочки, выполняется контракт, дальше гражданин прибывает по повестке», — отметил Куличков.

Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области с 9 октября провожают мобилизованных бойцов на дополнительную подготовку в Южный федеральный округ.

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