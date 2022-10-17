Тюмень, , 20:28 — REGNUM Тюменские предприниматели с незакрытыми госконтрактами могут получить отсрочку от мобилизации. Об этом заявил 17 октября военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

«Есть случаи, когда есть государственные контракты, с правительством Тюменской области, есть незаконченные контракты. Предоставляются отсрочки, выполняется контракт, дальше гражданин прибывает по повестке», — отметил Куличков.

Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области с 9 октября провожают мобилизованных бойцов на дополнительную подготовку в Южный федеральный округ.

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