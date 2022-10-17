Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Кубанские спасатели смогли зайти в многоквартирный дом, где вечером 17 октября после падения военного самолёта Су-34 вспыхнул пожар.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожарные смогли сбить пламя и зайти в здание, пишет телеграм-канал 112. Спасатели начали поквартирный обход.

ИА REGNUM сообщало, что известно о двух погибших и 15 пострадавших в результате ЧП с военным самолётом в жилом квартале Ейска.