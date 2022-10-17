Улан-Батор, 17 октября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ совершил официальный визит в ФРГ.

Флаг Монголии

В ходе своего официального визита, 14 октября премьер-министр Монголии встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил уверенность, что его официальный визит в ФРГ станет важным импульсом для развития отношений и сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба правительства Монголии, монгольский премьер и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о приведении отношений двух стран к стратегическому партнерству. Также обменялись мнениями о глобальной эпидемии и геополитической напряженности на международном и региональном уровнях.

В ходе переговоров Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в рамках долгосрочной политики правительства Монголии «Видение-2050» и «политики Нового возрождения» предложил ФРГ работать в качестве партнера в инфраструктурных и инвестиционных проектах и программах, обсуждаемых на саммите G7, активизировать сотрудничество в развитии энергетического сектора. Также премьер-министр Монголии обратился к ФРГ с просьбой о сотрудничестве в крупных проектах, таких как электростанция Тавантолгой, который планируется построиться в одноименном месторождении в аймаке Омноговь, и ТЭЦ V.