Ейск, Краснодарский край, , 20:20 — REGNUM Два человека погибли и 15 пострадали в результате крушения самолёта Су-34 в Ейске, сообщили 17 октября в управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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Пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в интернете появилась информация о том, что погибших трое. Также известно, что среди пострадавших — трое детей.

Как сообщил прибывший на место ЧП глава региона Вениамин Кондратьев, для эвакуированных из загоревшегося дома жильцов организован пункт помощи. Он добавил, что поддержка будет оказана всем нуждающимся.

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