Париж, , 20:13 — REGNUM 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, кого считает главными претендентами на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

«Что касается фаворитов, то есть такие крупные команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, и я уверен, что некоторых забыл. Но если мне приде6тся оставить одного или двух, сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных кандидата на победу в этом чемпионате мира», — цитирует Месси издание RMC Sport.

Напомним, что сборная Бразилии является наиболее титулованной командой на чемпионатах мира с пятью победами. Действующим же победителем мундиаля является сборная Франции Дидье Дешама.