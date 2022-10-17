Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском у краю сообщили о двух погибших в результате крушения Су-34 в жилом квартале Ейска вечером 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«На настоящий момент два человека погибли, 15 — госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что информация о пожаре в девятиэтажном доме на улице Коммунистической поступила в 18:20 мск. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.