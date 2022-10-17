Тюмень, 17 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Дело об убийстве тюменской школьницы Насти М. Верховный суд направил в Московский горсуд. Об этом порталу 72.ru сообщила защитник подсудимого Виталия Б.

Убийство

Напомним, в Тюмени судья по делу о зверском убийстве восьмилетней Насти М. заявила о самоотводе. Обвиняемому Виталию Б. продлили меру пресечения в виде заключение под стражу до 20 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало РЕ, Настя М. пропала 30 июня 2021 года. Тело девочки было найдено 19 августа на берегу одного озера Оброчное. Спустя несколько дней по ряду улик, в том числе по совпадению ДНК, был задержан и арестован подозреваемый Виталий Б. Ему предъявили обвинение по п. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). Виталий Б. сперва дал признательные показания, затем заявил, что дал их под пытками.