Грозный, , 20:10 — REGNUM С 17 по 21 октября в Грозном проходит финал профессионального конкурса «Флагманы образования», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Финальные конкурсные испытания проходят на площадке «Лингвистической школы им. Ю. Д. Дешериева».

Школьники Ngs.ru

Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов поприветствовал участников, поблагодарил Министра просвещения России Сергея Кравцова и всю команду министерства, а также руководство Чеченской Республики, лично главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и министра образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева за помощь и содействие в организации финала конкурса.

«Из более чем 36 тысяч человек на старте конкурса к участию в финале приглашены 104 команды, а именно 416 участников из 45 регионов России. Именно педагоги формируют мировоззрение и интересы своих учеников, воспитывают настоящих патриотов своей страны, от учителей зависит будущее России, — отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, — Я уверен, что в ходе финальных испытаний вы сможете применить все накопленные знания и практики, проявите себя настоящими компетентными профессионалами, объединенными самым важным делом — желанием сделать жизнь наших детей яркой, а образовательный процесс – современным и комфортным».

Командам-финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: «Междисциплинарный урок», «Педагогический совет» и «Проектирование воспитательного мероприятия», а также участников ждет культурно-просветительская программа.

Место проведения финала выбрано не случайно: Чеченская Республика является одним из лидеров заявочной кампании конкурса.

«Сердечно приветствую участников Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проведение конкурса в Чеченской Республике — это значимое событие для нашего региона, где всегда ставилась ключевой задача возрождения образования. «Флагманы образования. Школа» — это очередная ступень профессионального роста педагогов и управленцев. Участие в конкурсе педагогического мастерства является одним из условий творческого развития и профессионального роста работников системы образования, показателем личной смелости его участников. Не сомневаюсь, что данный конкурс будет способствовать повышению престижа и статуса учителя в обществе, выявлению и изучению новых направлений, поддержке инновационных разработок и технологий, способствующих развитию сферы образования и оказывающих эффективное влияние на процессы обучения и воспитания. Желаю всем вам успехов, удачи в жизни и вашем благородном труде», — отметил в рамках приветствия председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев .

Министр образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев подчеркнул: «У нас сегодня принимают участие гости из 45 регионов Российской Федерации и, конечно же, для нас большая честь принимать профессионалов, победителей этого проекта, финалистов. Особое внимание развитию образования уделял Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он был глубоко убежден, что без науки у чеченского общества нет будущего. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров обозначил образование приоритетной сферой, понимая, что от его развития зависит благополучие чеченского народа и процветание региона. Он достойно продолжает дело своего отца, Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, чьи слова «Учитель создает нацию!» стали лозунгом и руководством к действию для каждого работника системы образования. В этом зале сегодня собрались самые лучшие со всех регионов, с разных уголков Российской Федерации, и мы надеемся, что благодаря взаимодействию с вами, нашей совместной работе и благодаря тому, что вы у нас в гостях, мы тоже станем чуть-чуть лучше. Я желаю всем приятного пребывания в Чеченской Республике, новых идей, новых знакомств, профессионального роста, да и просто удачи! Спасибо всем!»

Конкурс нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо было зарегистрировать команду из четырех работников одной общеобразовательной организации. В рамках второго этапа каждый из участников прошел тестирование на функциональную, управленческую и общекультурную грамотность. Командные полуфиналы состоялись во всех федеральных округах РФ с января по апрель 2022 года.

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева направила приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»: «От имени Министерства просвещения Российской Федерации и от себя лично приветствую финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»! В современном и стремительно развивающемся мире на повестке дня стоит вопрос о создании единой, эффективно действующей системы образования. Наиболее качественно этот процесс может быть реализован через предоставление возможности роста и самореализации управленцам, педагогам и учащимся. Конкурс — это хорошая школа для профессионального и личностного роста каждого участника вне зависимости от его итога, поскольку участие в нем предполагает не только состязание, но и профессиональное сотрудничество. Безусловно, участие в конкурсе — это огромный труд и эмоциональное напряжение, но в то же время участникам открываются новые возможности для обмена опытом, профессиональной самореализации. Желаю участникам сохранить позитивные впечатления от конкурса, от общения с коллегами и использовать этот опыт в дальнейшей профессиональной деятельности».

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Он направлен на поиск лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Стратегическим партнером конкурса является компания VK.

«VK реализует множество инициатив, чтобы поддержать учителей и сделать для них цифровой мир более понятным и доступным. Мы помогаем педагогам в работе с профориентацией в мире IT, рассказываем про технологии и инструменты VK, которые будут полезны им в учебном процессе. Буквально на днях был дан старт всероссийской акции «Марафон общения». Благодаря акции сообщество учителей откроет для себя все возможности учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а самые активные пользователи нового сервиса смогут получить ценные призы для себя и своей школы. Мы наградим победителей конкурса «Флагманы образования. Школа» сертификатами на курсы нашей образовательной платформы Skillbox», — отметил Сергей Марданов , директор по связям с вузами VK.

Партнером конкурса также является бренд DIGMA — производитель широкого ассортимента потребительской электроники.

«Образование сегодня немыслимо без высоких технологий. Основная задача DIGMA — сделать такие технологии доступными для каждого. Цель конкурса «Флагманы образования» — поддержать учителей из всех регионов страны, а также поспособствовать распространению лучших управленческих практик в сфере образования. Педагоги находятся в авангарде тех, кто отвечает за интеллектуальное и культурное развитие молодого поколения, и мы готовы содействовать им в этой важной созидательной работе. DIGMA приготовили различные девайсы, полезные как в работе, так и в повседневной жизни, в подарок победителям конкурса, чтобы они и их ученики учились и развивались с DIGMA», — рассказал представитель бренда DIGMA Сергей Шевелев.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина приветствовала участников финала «Флагманы образования. Школа», дав дополнительный стимул к победе: «В этом году мы возьмем на борт 120 человек — 30 команд-победителей конкурса. Финалисты получат возможность обучаться в специальной программе пост сопровождения конкурса «Среда образования», очный модуль которой состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Также все финалисты смогут подать заявку на участие в программе «Наставничество», которая пройдет в Мастерской управления «Сенеж». Мы с нетерпением ждем вас, потому что Флагманы образования — это те, кто впереди, те, кто готов делать всё и даже чуть больше, и именно благодаря таким учителям в нашей стране появляются удивительные представители всех профессий, ведь, как говорится: «Учитель – профессия от Бога, а все остальные профессии – от учителя». Поздравляю вас все с выходом в финал и желаю победы! До встречи в «Сенеже»!

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж», войти в кадровый резерв, а также получить подарки от партнеров конкурса. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».