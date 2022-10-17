В Грозном стартовал финал конкурса «Флагманы образования. Школа»
Грозный, 17 октября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. С 17 по 21 октября в Грозном проходит финал профессионального конкурса «Флагманы образования», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Финальные конкурсные испытания проходят на площадке «Лингвистической школы им. Ю. Д. Дешериева».
Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.
Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов поприветствовал участников, поблагодарил Министра просвещения России Сергея Кравцова и всю команду министерства, а также руководство Чеченской Республики, лично главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и министра образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева за помощь и содействие в организации финала конкурса.
Командам-финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: «Междисциплинарный урок», «Педагогический совет» и «Проектирование воспитательного мероприятия», а также участников ждет культурно-просветительская программа.
Место проведения финала выбрано не случайно: Чеченская Республика является одним из лидеров заявочной кампании конкурса.
Министр образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев подчеркнул: «У нас сегодня принимают участие гости из 45 регионов Российской Федерации и, конечно же, для нас большая честь принимать профессионалов, победителей этого проекта, финалистов. Особое внимание развитию образования уделял Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он был глубоко убежден, что без науки у чеченского общества нет будущего. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров обозначил образование приоритетной сферой, понимая, что от его развития зависит благополучие чеченского народа и процветание региона. Он достойно продолжает дело своего отца, Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, чьи слова «Учитель создает нацию!» стали лозунгом и руководством к действию для каждого работника системы образования. В этом зале сегодня собрались самые лучшие со всех регионов, с разных уголков Российской Федерации, и мы надеемся, что благодаря взаимодействию с вами, нашей совместной работе и благодаря тому, что вы у нас в гостях, мы тоже станем чуть-чуть лучше. Я желаю всем приятного пребывания в Чеченской Республике, новых идей, новых знакомств, профессионального роста, да и просто удачи! Спасибо всем!»
Конкурс нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо было зарегистрировать команду из четырех работников одной общеобразовательной организации. В рамках второго этапа каждый из участников прошел тестирование на функциональную, управленческую и общекультурную грамотность. Командные полуфиналы состоялись во всех федеральных округах РФ с января по апрель 2022 года.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева направила приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»: «От имени Министерства просвещения Российской Федерации и от себя лично приветствую финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»! В современном и стремительно развивающемся мире на повестке дня стоит вопрос о создании единой, эффективно действующей системы образования. Наиболее качественно этот процесс может быть реализован через предоставление возможности роста и самореализации управленцам, педагогам и учащимся. Конкурс — это хорошая школа для профессионального и личностного роста каждого участника вне зависимости от его итога, поскольку участие в нем предполагает не только состязание, но и профессиональное сотрудничество. Безусловно, участие в конкурсе — это огромный труд и эмоциональное напряжение, но в то же время участникам открываются новые возможности для обмена опытом, профессиональной самореализации. Желаю участникам сохранить позитивные впечатления от конкурса, от общения с коллегами и использовать этот опыт в дальнейшей профессиональной деятельности».
Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Он направлен на поиск лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.
Стратегическим партнером конкурса является компания VK.
Партнером конкурса также является бренд DIGMA — производитель широкого ассортимента потребительской электроники.
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина приветствовала участников финала «Флагманы образования. Школа», дав дополнительный стимул к победе: «В этом году мы возьмем на борт 120 человек — 30 команд-победителей конкурса. Финалисты получат возможность обучаться в специальной программе пост сопровождения конкурса «Среда образования», очный модуль которой состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Также все финалисты смогут подать заявку на участие в программе «Наставничество», которая пройдет в Мастерской управления «Сенеж». Мы с нетерпением ждем вас, потому что Флагманы образования — это те, кто впереди, те, кто готов делать всё и даже чуть больше, и именно благодаря таким учителям в нашей стране появляются удивительные представители всех профессий, ведь, как говорится: «Учитель – профессия от Бога, а все остальные профессии – от учителя». Поздравляю вас все с выходом в финал и желаю победы! До встречи в «Сенеже»!
Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж», войти в кадровый резерв, а также получить подарки от партнеров конкурса. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».