Мурманск, 17 октября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. «Волонтёрский десант» 16 октября снова высадился на «арктическом пляже», чтобы провести финальную уборку 2022 года в рамках федерального проекта «Чистая Арктика».

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Мурманск

Всего в уборке приняли участие около ста неравнодушных северян. Единовременная санитарная очистка территории по системе раздельного сбора мусора проходила в районе бесхозной территории на земельном участке в Первомайском административном районе Мурманска в районе улицы Подгорной, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Отмечается, что «Арктический пляж» давно пользуется популярностью у горожан и гостей города. В прошлом году участникам единого волонтёрского центра и корпоративных волонтёров были установлены арт-объекты в виде лодок, а также качели и скамейки для отдыха. Серия арктических уборок в этом году завершилась символическим награждением корпоративных волонтёров от мурманского морского торгового порта.

Ранее президент РоссииВладимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики.

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Как сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца на Ямале очищено порядка 208 гектаров, собрано более 10 тысяч тонн металла, железобетона и дерева, высажено 18 тысяч деревьев.

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