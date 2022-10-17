Париж, , 20:09 — REGNUM 23-летний форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что не просил руководство парижского клуба отпустить его в грядущее январское трансферное окно.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

«Я счастлив в «ПСЖ», и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вчера перед игрой с «Бенфикой», и был также шокирован ею. Всегда найдутся люди, которые обвиняют меня в чем-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а мое ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата. Те слухи, что мы увидели позднее, повергли нас в шок. Но впереди было две игры, поэтому я только сейчас нашел время, чтобы сказать, что это абсолютно ложная информация, я всем доволен», — цитирует Мбаппе издание Le Figaro.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» в грядущее зимнее трансферное окно, так как руководство парижского клуба не выполнило заявленных обещаний.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 14-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и одной результативной передачей. Также француз получил две желтые карточки.