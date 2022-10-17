Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Число жертв и пострадавших в результате падения военного самолёта Су-34 в Ейске возросло. Об этом 17 октября сообщает телеграм-канал Baza.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

По неподтверждённой пока информации, в результате случившегося три человека погибли и ещё 12 пострадали.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент случился на улице Коммунистической в Ейске вечером 17 октября. В результате загорелись 17 квартир в многоэтажном доме. Развёрнут пункт помощи людям, пострадавшим при пожаре. К месту происшествия направлены дополнительные бригады медиков.