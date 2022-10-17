Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Ейск направлены медики из Краснодара. Об этом 17 октября сообщила заместитель губернатора Кубани Анна Минькова.

t. me/elvira_pinchuk Вертолет санавиации

По её словам, в Ейск направлены специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолёт рухнул в жилом квартале Ейска вечером 17 октября, в связи с чем в девятиэтажном доме вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.