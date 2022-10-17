Ейск, Краснодарский край, 17 октября 2022, 19:54 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 17 октября.
Дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК России.
Обстоятельства ЧП устанавливают военные следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября в жилом квартале Ейска Краснодарского края упал военный самолёт, лётчики успели катапультироваться. По предварительным данным, есть пострадавшие.
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